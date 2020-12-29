Захарова услышала голос из преисподней в словах украинского министра

https://static.news.ru/photo/9059f080-4ab8-11eb-bcac-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией отнеслась к угрозе главы МИД Украины Дмитрия Кулебы сделать адской тему Крыма. При этом она ограничилась комментарием всего из трёх слов.

При этом свою позицию она предпочла обнародовать в социальных сетях.

Заявление из преисподней, — написала Захарова в Facebook.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал превратить Крым из священной в адскую тему для России в 2021 году. Глава внешнеполитического ведомства заверил, что намерен добиться усиления давления на Москву.

Кроме того, политик выразил мнение, что наступит день, когда украинский флаг будет поднят в Симферополе.

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс порекомендовал Киеву оставить свои «истерические планы и идеи» насчёт полуострова, писал NEWS.ru. Он подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт раз и навсегда, а Кулебу назвал «Наполеоном в психиатрической больнице».