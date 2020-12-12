Иваны не помнящие Лужкова: семья покойного мэра Москвы ждёт реванша

В наступающем году Юрию Лужкову исполнилось бы восемьдесят пять лет. Человек, без которого ещё десяток лет назад трудно было бы представить столицу, неожиданно для многих умер в прошлом декабре, вдали от России в результате, возможно, нелепой врачебной ошибки. Можно было бы просто констатировать, мол, Sic transit gloria mundi — так проходит слава земная. Если бы не обстоятельства его насильственной отставки и ряд последовавших событий.

Собственно, сам покойный давно не нуждался в реабилитации ни в рядах нашего политического класса, ни, тем более, в среде самих москвичей, которые, тем не менее, убедились, что и без Лужкова Москва твердо стоит на том же месте. Его ещё при жизни вернули и в национальную медийную повестку и очередным орденом юбилей украсили. Однако на фоне разговоров о возможном запуске процесса транзита власти фигура бывшего мэра, особенно в год явно инспирируемых его семьёй торжеств и увековечивания памяти, предстаёт в особом ракурсе.

С одной стороны, всё чаще говорят о необходимости воссоздания политической структуры, которая полнее выражала бы интересы региональной «аристократии». В этой связи вспоминают лужковское детище — партию «Отечество», которая затем предстала в виде объединенной «Отечество — Вся России», ставшей выражением взглядов самых на тот момент самостоятельных и действенных губернаторов. Не лишне напомнить, что и нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин и бывший заместитель председателя парламента Андрей Исаев, равно как и многие другие политические персоналии, стартовали в мир большой политики именно с площадки «Отечества». И без такого «инкубатора» наша политическая скамейка запасных была бы ещё короче. Очевидно, что только одного обновлённого Госсовета не хватит для эффективного и интерактивного контакта лидеров регионов и федеральных властей. Но пока и опыт Лужкова в сфере политической активизации провинции остаётся невостребованным. И, похоже, в команде Сергея Кириенко, отвечающей за внутреннюю политику, не знают, как безопаснее к такому наследству прикоснуться.

Юрий Лужков Viktor Chernov/Global Look Press

Конечно, прозвучавшие при открытии мемориальной доски призывы назвать в его честь улицы, площади и скверы Москвы вполне могут материализоваться. Притом, что год со дня смерти — это ещё недостаточный лаг времени, если исходить из известных законных критериев увековечивания, которые предусматривают паузу в десять лет. Были из такого закона вызвавшие множество пересудов исключения, как это случилось с улицей, получившей имя Ахмата Кадырова. Потому и для Лужкова в юбилейный год власти вполне могли бы сделать исключение, учитывая его реальные заслуги перед столицей.

Но... на открытии мемориальной доски был замечен глава ВЭБа Игорь Шувалов, которому предрекают скорую отставку после присоединения к его банку институтов развития. Выступил Сергей Степашин, публично посетовавший на проявленную в отношении Лужкова неблагодарность. Причём в его словах явно прозвучало и нечто личное. А вот мэр Собянин эту церемонию своим присутствием не почтил. Не было и никого из видных федералов. Был только полпред в ЦФО Игорь Щёголев, являющийся фигурой явно технической.

Это, конечно, не означает, что личность Лужкова концентрирует вокруг себя только политиков, считающих себя недооцененными. Однако создаётся впечатление, что для персон, которые имеют репутацию акторов развития политической обстановки, ещё всё-таки не время определяться в отношении Юрия Лужкова и его политического и интеллектуального наследия, учитывая обсуждаемые варианты преемничества и фигуры потенциальных преемников. И тут остаётся ещё немало чисто византийских нюансов.

Впрочем, у Юрия Михайловича хватает искренних благодарных почитателей. А для семьи юбилейный год — это не просто память о любимом муже и отце, но и шанс решить ряд, мягко говоря, недоразумений, с которыми в последнее время сталкивается его вдова Елена Батурина.