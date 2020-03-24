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Советско-германский договор о ненападении 1939 года стал достижением отечественной дипломатии, однако не обезопасил Советский Союз от тяжёлых поражений в самом начале Великой Отечественной войны. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Надо объективно признать, что с подписанием этого договора, помимо известных преимуществ — оттяжки времени нападения на Советский Союз, были и спорные моменты, прямо скажем, — сообщил он на презентации сборника статей «На пороге войны. 1939 год». Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Сталин рассчитывал, что воевать с Германией не придётся минимум три года, однако его ожидания не оправдались. Война началась гораздо раньше, и СССР не хватило времени подготовить к боям новые территории на западе страны. Создать эффективные оборонительные рубежи на новой границе за оставшиеся полтора года было попросту «невозможно», заключил Иванов.

Ранее МИД Польши обвинил российские власти и президента в искажении событий начала и хода Второй мировой войны. В ведомстве призвали Россию перестать заниматься пропагандой, а вместо этого дать «честный и критический взгляд на историю». Варшава настаивает, что Вторая мировая война началась с вторжения Германии и СССР в Польшу в 1939 году, а «прелюдией к вооружённой агрессии было их взаимное соглашение, известное как пакт Молотова — Риббентропа», писал NEWS.ru.