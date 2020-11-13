Калашников: инциденты в Варнице не повлияют на результаты выборов

https://static.news.ru/photo/d5df04ce-2781-11eb-8be9-fa163e074e61_660.jpg Леонид Калашников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что инциденты с блокированием доступа жителей Приднестровья на избирательные участки в Варнице не смогут оказать влияния на результаты выборов в Молдавии.

Ранее в Варнице группа участников приднестровского конфликта и ряд депутатов парламента от Партии действия и солидарности баллотирующейся в президенты Майи Санду пытались перекрыть дорогу, чтобы заблокировать доступ к избирательным участкам для молдавских граждан с левого берега Днестра (непризнанное Приднестровье). Инцидент удалось разрешить только после вмешательства полиции.

Я считаю, что вообще голосование за рубежом гораздо больше повлияет на итоги выборов нежели то, что происходит сейчас у границы с Приднестровьем, и там ещё не закончились [инциденты]: продолжают провокации, недопуски, пикеты там устраивать, — цитирует Калашникова ТАСС.

Он добавил, что наблюдателей МПА СНГ тревожит непрозрачность голосования на выборах президента Молдавии в странах ЕС и США. По словам Калашникова, есть информация, что там «платят и подвозят». При этом результаты голосования приднестровцев вряд ли повлияют на общее голосование по тем цифрам, которые известны.

По данным экзитпола, во втором туре бывший премьер-министр Майя Санду набрала 55% голосов. За действующего президента проголосовали 45% избирателей. К 22:00 мск все избирательные участки в Молдавии закрыты, но отдельные участки в стране и за её пределами могу продлить работу на два часа.

Второй тур президентских выборов прошёл в воскресенье в Молдавии. Жители голосовали за одного из двух оставшихся кандидатов — действующего молдавского лидера Игоря Додона или его оппонента Майю Санду. В ходе первого тура Санду набрала больше голосов (36% против 32%), но никто из кандидатов не смог добрать порог в 50% голосов для окончательной победы на выборах, писал NEWS.ru.