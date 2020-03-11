https://static.news.ru/photo/299c0196-637b-11ea-b4e3-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Принятые во втором чтении Госдумой поправки в Конституцию, предусматривающие расширение социальных гарантий и дающие возможность действующему главе государства участвовать в президентских выборах, важны в условиях современной ситуации в России и касаются каждого жителя страны. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

По его словам, в принятых 10 марта поправках социальные гарантии, в том числе касающиеся поддержки детей, возводятся в ранг конституционных приоритетов. Это даёт страховку от любых инициатив, которые потенциально могут ухудшить положение людей в будущем.

Стратегическим было понимание по президентским срокам. У нас огромная страна. Огромную ответственность на себя всегда брал наш президент. И ему всегда удавалось обеспечить те перемены, которые ждали жители. Поэтому возможность для действующего президента участвовать в выборах, выставить свою кандидатуру — правильно, — цитирует губернатора телеканал «360».

Воробьёв подчеркнул, что важные для РФ решения всегда принимаются при поддержке населения, поэтому итоговое слово по поправкам в Конституцию скажут именно граждане.

Как писал NEWS.ru, предложение об обнулении числа президентских сроков 10 марта высказала депутат Госдумы Валентина Терешкова. Это позволит Путину после принятия поправок снова участвовать в выборах, невзирая на предыдущие четыре срока с перерывом на президентство Дмитрия Медведева.

Сам Владимир Путин заявил, что считает обнуление президентских сроков допустимым, однако эта инициатива нуждается в правовой оценке, и такую возможность должен определить Конституционный суд страны.