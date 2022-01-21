Без негатива и большого оптимизма: правительству Михаила Мишустина два года

21 января 2020 года было утверждено правительство Михаила Мишустина. После непопулярного Дмитрия Медведева пост занял человек, который вот уже на протяжении двух лет не теряет позитивный рейтинг в оценках россиян. На обновлённый кабмин возлагались большие надежды, которым не суждено было сбыться из-за пандемии. Сам Мишустин за этот небольшой срок успел стать в глазах политологов кандидатом на место преемника главы государства и лишиться этого статуса. Промежуточные итоги работы «ковидного» кабмина подвели политологи, опрошенные NEWS.ru.

Ожидание и реальность

Мишустин возглавил российское правительство после добровольной отставки Дмитрия Медведева. На тот момент, по данным ФОМ, россияне негативно относились к главе кабмина: его работу плохо оценивали 50% граждан, а недоверие он вызывал у 61% респондентов. К Мишустину отношение оказалось ровно противоположным: положительные оценки его работы значительно превысили отрицательные в первом же исследовании социологов. За два года премьер смог сохранить это положение: уже в январе 2022 года 43% россиян положительно оценивают его работу (22% — отрицательно).

До перехода в правительство Мишустин руководил Федеральной налоговой службой. За время работы на этом посту он смог значительно модернизировать цифровые сервисы ФНС. Поэтому логично, что на посту премьера все ожидали от него модернизации и цифровизации Кабмина. Более того, как рассказал NEWS.ru политолог Евгений Минченко, правительство Мишустина должно было обеспечить экономический подъём. Однако все карты спутал коронавирус, из-за которого пришлось поменять планы, отметил профессор департамента политической науки НИУ ВШЭ Алексей Макаркин.

Даже спустя два года политологи не могут прийти к единому мнению о том, кем на политической арене является новый премьер. В 2020 году Мишустин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным фактически публично возглавил борьбу с коронавирусом в России. Он создал координационный совет в кабмине, лично ездил в больницы на аудит и даже первым из высших должностных лиц страны заразился COVID-19. Именно это, как считает Макаркин, доказывает, что премьер — не технический назначенец, а администратор.

Изначально он воспринимался по-разному, но на самом деле ещё до пандемии, когда пошли первые правительственные инициативы, стало ясно, что это не технический премьер. А с началом пандемии стало ясно, что это администратор, который реализует больше, ответственные задачи. Технический премьер не может решить вопрос, какой из вариантов выбрать, — подчеркнул он.

Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В результате, как говорит Минченко, правительство два года занималось не реформами, а поддержанием текущей деятельности. При этом политолог Павел Салин уверен, что такая задача ставилась изначально — помимо той самой цифровизации от кабмина требовалось только решать возникающие задачи. Эксперт заметил, что если цифровизация идет вполне успешно, то выводы о борьбе с коронавирусом делать пока рано.

Впереди ждёт очередной пик ковида. Основные решения принимает Путин, а не правительство, а основная тяжесть исполнения ложится на регионы. Правительство как-то между, оно с одной стороны и решения не принимает, с другой стороны с него и спрашивают далеко не с первого, — отметил он.

Основатель центра социального проектирования «Платформа», социолог Алексей Фирсов отмечает, что статус Мишустина позволяет одним считать его весомой фигурой, а другим — технической, управляемой из администрации президента. По его словам, в массовом сознании он стал персоной, «замыкающей вертикаль».

Фигура не раздражающая, но уж точно не вызывающая высокий уровень оптимизма, — подчеркнул он.

Кабмин несколько раз пытался «разродиться какой-то амбициозной программой, которая давала бы ориентир на будущее», но в результате создать публичный продукт не удалось, считает Фирсов. Он предположил, что правительство на самом деле могло давно создать все нужные концепции, чтобы работать по ним — в таком случае Мишустин не смог «продать это обществу как некую идею».

Макаркин же уверен, что премьер ведёт активную реформаторскую деятельность. Он перечислил сразу несколько аспектов, среди которых есть, например, реформа контрольно-надзорной деятельности, облегчающая жизнь предпринимателям. Но больше всего внимания следует уделить реализации программ, принятых ещё до активного распространения вируса, уверен эксперт. Кабмину удалось обеспечить рост инвестиций в обрабатывающие отрасли, IT и экономику. Кроме того, после расследования Минторга США Россию признали сохраняющей рыночную экономику, в чём Макаркин тоже видит заслуги правительства Мишустина.

Директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев в свою очередь характеризует команду Мишустина как правительство контроля, а не развития. При этом он отметил, что вес и роль кабмина в его новом составе значительно выросли, особенно в неформальной сфере.

С одной стороны, вес и роль правительства во всей большой архитектуре власти при Мишустине сильно выросли, оно натянуло на себя огромное количество формальных и особенно неформальных полномочий, которых при Медведеве не было. С другой — это по своей философии правительство контролёров и ревизоров: людей, чьим основным занятием всегда было следить, проверять, мониторить и делать ревизии, — подчеркнул он.

Однако депутат всех созывов Госдумы, справедливоросс Анатолий Грешневиков считает, что у Медведева были свои преимущества перед Мишустиным. Политик работал со всеми российскими премьерами начиная с Егора Гайдара и отмечает, что Медведев был более политизированным, но чаще мог говорить правду. В качестве примера он привёл фразу экс-премьера, сказанную пенсионерам: «Денег нет, но вы держитесь».

Мишустин не может эту правду сказать. Он чем компенсирует: он более живой, более мобильный, чаще стал по регионам ездить, чаще стал встречаться с политиками. С думой тоже, но не благодаря ему, а благодаря [спикеру ГД Вячеславу] Володину. Ждать от Мишустина лично мне ничего не приходится, поскольку он технический и пытается сгладить проблемы. А сказать как Медведев, что денег в стране нет, он не может, — заключил парламентарий.

Михаил Мишустин Александр Астафьев/РИА Новости

Преемник без транзита

О том, что Мишустин — потенциальный преемник Путина на посту президента в 2024 году, стали говорить почти сразу после его назначения. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский даже включил его в свой «список» возможных будущих глав государства. Слова известного политика на тот момент оказались насколько громкой, что их пришлось комментировать пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову.

Тема преемников традиционно вызывает весьма живой интерес на политическом небосклоне. <...> Чаще всего эти рассуждения, конечно, ничем не подкреплены и являются не чем иным, как рассуждениями, — сказал представитель Кремля, предположив, что Жириновский основывал свои рассуждения на собственном богатейшем политическом опыте.

Политолог Павел Салин считает, что Мишустин действительно изначально не воспринимался как фигура для участия в транзите президентской власти. Президент не воспринимал нового премьера как полтического тяжеловеса, но на мнение главы государства повлияло его окружение, уверен эксперт.

По его словам, Путин согласился с этой позицией и председатель правительства действительно стал рассматриваться как потенциальный преемник. Более того, в определённый момент он стал основным кандидатом для транзита. Однако и здесь на ситуацию повлияли внешние события: после протестов в Казахстане «сама идея транзита сильно подвисла» и все предыдущие рассуждения о преемнике потеряли свою актуальность.

При этом социолог Алексей Фирсов, говоря о Мишустине как о потенциальном преемнике, назвал его «зыбкой фигурой». По его словам, для обширной части населения, которая настроена на стабильность, премьер действительно не станет «аллергеном». Так, Мишустин вряд ли стал бы, например, присоединять Крым, уверен эксперт.

Мишустин — нормальный человек, не кондовый консерватор, — подчеркнул он.

Однако для тех людей, которые настроены на развитие страны, глава кабмина так и не стал «лидером прорыва», заметил Фирсов. По его словам, надежды на такое развитие событий изначально были, но они не оправдались.

В то же время политолог Евгений Минченко признался, что, хотя тема о Мишустине как преемнике действительно существует, но он не видит оснований для таких выводов. По его словам, единственная причина считать премьера потенциальным новым президентом — законодательство, по которому председатель правительства становится врио главы государства, если главное лицо прекращает исполнять полномочия.