Президент РФ Владимир Путин одержал тактическую победу над Западом в ходе переговоров вокруг украинского кризиса. Как заявил в интервью газете ​​​​​​​La Stampa итальянский политолог Лучо Караччоло, российский лидер начал дискуссию об архитектуре безопасности в Европе, в которой Россия занимает центральное место, вернул России одну из ведущих ролей в мире, а также гарантировал невступление Украины в НАТО.

[Путин] добился того, что Россия вернула себе роль, с которой США должны считаться, начал российско-американские переговоры по <...> архитектуре безопасности в Европе, а дестабилизация на Украине позволила гарантировать, что страна не вступит в НАТО, — сказал Караччоло.

Политолог также напомнил о роли Москвы в урегулировании ситуации в Казахстане и о расширении российского влияния в Африке. Он добавил, что у России не было намерения вторгаться на Украину, так как это стало бы провалом политической линии, согласно которой украинский народ является братским для русских. Украинцы же поняли, что могут рассчитывать на поддержку Европы и США только до определённой степени.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что раздувание Соединёнными Штатами Америки угрозы войны искусственно создавало напряжённую атмосферу, что нанесло серьёзный удар по экономике, социальной стабильности и условиям жизни народа Украины. Он также отметил, что подобная риторика замедлила поиски решения в переговорах.