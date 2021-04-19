Италия возобновит летом приём туристов из РФ

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Италия возобновит приём туристов из России, приостановленный из-за пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), летом 2021-го, рассказал 20 апреля посол республики в Москве Паскуале Терраччано.

Я подтверждаю, что подобную возможность уже принимают во внимание. Я уверен, что это произойдёт этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом всё-таки туристический поток [из России] возобновится, — цитирует дипломата ТАСС.

РФ, в свою очередь, может открыть для туристических поездок Египет и ряд других внешних направлений с низким уровнем заболеваемости коронавирусом. Это произойдёт, если будет принято соответствующее предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ведомство выступило с такой инициативой, указав на целесообразность отдать приоритет, помимо прочего, наиболее доступным по цене странам.

Кроме того, ФАС совместно с Ростуризмом разработает меры по пресечению недобросовестных приёмов, связанных с односторонней отменой брони номера или тура с целью его перепродажи по более высоким ценам на фоне растущего спроса.

12 апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом объявил о приостановке авиасообщения между Россией и Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за эпидемиологической обстановки в этой стране. Почти сразу после этого цены на отдых на российских курортах выросли до 50%.