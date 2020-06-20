Италия поддержала статью Путина о победе СССР над фашизмом

https://static.news.ru/photo/9b4f8268-b33f-11ea-827c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Италия приняла сторону российского президента в вопросах победы СССР над фашистами. Без участия Советского Союза эта победа была бы невозможна, заявил итальянский сенатор от партии Берлускони «Вперёд, Италия» Лучо Малан.

Малан заявил, что полностью согласен с Владимиром Путиным по его статье об уроках Второй мировой войны. Он добавил, что все народы «прекрасно знают», какое тяжелейшее испытание выдержал русский народ, потерявший миллионы людей.

Именно СССР позволил сдержать, а потом победить нацистскую Германию, — подчеркнул сенатор в беседе с ТАСС.

Итальянский политик уверен, что Запад, скорее всего, не справился бы с фашистской Германией, не напади она на Советский Союз. И Путин совершенно справедливо отстаивает это.

Малан уверен, что новые поколения должны знать эту правду и, в частности, то, чем была эта война для России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главным мотивом президента России Владимира Путина при написании статьи о событиях Второй мировой войны было чувство опасности «исторического забвения». Об этом 20 июня в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.