Президент Украины Владимир Зеленский «несёт ахинею», так как не ориентируется в событиях эпохи Второй мировой войны и плохо знает историю страны, в которой родился. Об этом «Политике сегодня» рассказал доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков.

Он несёт ахинею. Война в белых перчатках не ведётся. Все, кто воюет, жертвуют жизнью, в этом и есть смысл армии. Во время Великой Отечественной войны никто не расписывал людей «по группам»: кто — украинец, кто — русский, кто — белорус. Вместо этого говорили: «братья-славяне», не разделяя их на несколько народов, — возмутился Жуков.

Он раскритиковал решение украинских спецслужб переименовать Великую Отечественную войну в «советско-немецкую войну» и призвал Зеленского благодарить советский народ за свою «никому не нужную жизнь». Также историк напомнил украинскому лидеру о том, что без победы Советской армии ни его самого, ни его соплеменников сейчас бы не было.