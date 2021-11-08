Историк раскритиковал слова Зеленского об освобождении Киева
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
15:48, 08 ноября 2021
Владимир ЗеленскийФото: president.gov.ua
Читайте нас в Google Новости
Президент Украины Владимир Зеленский «несёт ахинею», так как не ориентируется в событиях эпохи Второй мировой войны и плохо знает историю страны, в которой родился. Об этом «Политике сегодня» рассказал доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков.
Он несёт ахинею. Война в белых перчатках не ведётся. Все, кто воюет, жертвуют жизнью, в этом и есть смысл армии. Во время Великой Отечественной войны никто не расписывал людей «по группам»: кто — украинец, кто — русский, кто — белорус. Вместо этого говорили: «братья-славяне», не разделяя их на несколько народов, — возмутился Жуков.
Он раскритиковал решение украинских спецслужб переименовать Великую Отечественную войну в «советско-немецкую войну» и призвал Зеленского благодарить советский народ за свою «никому не нужную жизнь». Также историк напомнил украинскому лидеру о том, что без победы Советской армии ни его самого, ни его соплеменников сейчас бы не было.
Ранее Зеленский раскритиковал руководство СССР за «неправильное», по его мнению, освобождение Киева от нацистов в 1943 году. Он назвал власти Советского Союза «бездушной машиной», которая отправила на верную смерть полмиллиона человек.