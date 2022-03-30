Историк Понасенков оценил слова Байдена об откате России в XIX век

Президент США Джо Байден неверно сформулировал свою мысль об откате России в XIX век из-за плохого образования и возраста, заявил историк Евгений Понасенков. Он считает, что американский лидер имел в виду имиджевые потери России от спецоперации на Украине, пишет Lenta.ru.

Байден, как человек малообразованный, формулирует очень плохо. Он хотел сказать, что Россия действует устаревшими методами и будет отброшена в имиджевом плане далеко назад. С этим можно согласиться, потому что западное общество не приемлет резких движений в современном мире. Но Байден не мог не допустить исторической фактической ошибки, его никто не успел отредактировать, потому что у него и с образованием плохо, и он уже не вполне отвечает за свои слова, поскольку возраст сильно даёт о себе знать, — пояснил Понасенков.

Он назвал Байдена заложником своей администрации. Историк считает, что все его действия и слова продиктованы попыткой отвлечь мировую общественность от «страшного поражения» США в Афганистане. Понасенков подчеркнул, что семья Байдена является самой коррумпированной структурой в Штатах, даже более коррумпированной, чем «клика Клинтонов».

26 марта во время выступления в Варшаве Джо Байден заявил о том, что Украина «никогда не станет победой для России», а Владимир Путин «не может оставаться у власти». «Мясником» глава Белого дома назвал Путина в ходе посещения лагеря украинских беженцев в Польше.



Ранее Байден, выступая в среду в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву, назвал президента России «военным преступником». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данное заявление недопустимым со стороны главы Соединённых Штатов, от бомб которых погибли сотни тысяч людей.