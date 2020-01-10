https://static.news.ru/photo/938a9b1a-33bc-11ea-8670-fa163e074e61_660.jpg Сейм Польши Фото: Sejm RP/flickr.com

Российский историк Юрий Борисёнок прокомментировал резолюцию Сейма Польши о равной ответственности Германии и СССР за начало Второй мировой войны.

Активность депутатов польского Сейма связана с ответом на выступление президента РФ Владимира Путина, который выражал свою позицию по поводу роли Польши в событиях, приведших ко Второй мировой войне. Кроме того, у польских властей был серьёзный конфликт с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем также по поводу трактовок истории Второй мировой, — заявил Борисёнок в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что польские депутаты не дождались появления обещанной статьи Путина на эту тему. Эксперт напомнил, в январе 2020 года исполняется 75 лет со дня освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенцим. Борисёнок предположил, что в контексте обвинений Польши, 600 тысяч погибших в этих сражениях советских воинов можно считать оккупантами.

Как ранее писал NEWS.ru, Польша, приняв резолюцию, в которой говорится, что СССР наравне с гитлеровской Германией виновен в начале Второй мировой войны, развязала невероятную пропаганду очернения советских войск. Такое мнение высказала председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.