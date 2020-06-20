Историк оценил перспективы обнародования западных архивов о Второй мировой

https://static.news.ru/photo/84c6fd0c-b2d9-11ea-91e4-fa163e074e61_660.jpg Германский посол Ганс-Адольф фон Мольтке, военный министр Польши Юзеф Пилсудский, германский министр пропаганды Йозеф Геббельс и министр иностранных дел Польши Юзеф Бек на встрече в Варшаве 15 июня 1934 г. Фото: Bundesarchiv/CC BY-SA 3.0 /wikipedia.org

Наличие секретного приложения к германо-польскому договору о ненападении от 1934 года — это один из ключевых вопросов, который интересует историков всего мира. На него можно ответить, раскрыв западные архивы, считает начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров.

«Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей», известная также как пакт Гитлера-Пилсудского — это совместная декларация, подписанная Германией и Польшей 26 января 1934 года. Принятие документа на некоторое время способствовало нормализации отношений между двумя странами.

Польша стала первым государством, подписавшим подобный договор с Третьим рейхом. Однако её власти отрицают существование секретного дополнения к пакту. Тем не менее, в архивах национального Генштаба были обнаружены документы, которые косвенно свидетельствуют, что планы войны с СССР у Германии и Польши всё-таки были. Секретное приложение также не раз упоминалось в разных источниках, не связанных друг с другом. В 1930-х годах сообщала о нём в Москву и советская разведка.

Также известно, что после подписания пакта внешняя политика Польши стала более агрессивной. По мнению ряда историков, это могло произойти в том случае, если действия Варшавы были обусловлены наличием тайного соглашения.

До сих пор историки не имеют достоверных подтверждений существования секретного приложения к германо-польскому договору 1934 года. С одной стороны, его никто не нашёл. Но не нашёл — это не значит, что не остается возможности, что это приложение хранится где-то в западных архивах, — цитирует Никифорова РИА Новости.

Ранее российский лидер написал статью «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». В материале Путин говорит о важности завершения этой войны, а также о нескольких поколениях людей, которые недостаточно знают о ней. Политик также указывает на попытки ревизии её итогов, что угрожает принципам мирного развития. Путин приводит исторические факты и даёт им свою оценку, ссылаясь на архивные данные.

Российский лидер также призывает западных партнёров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято. Кроме того он предлагает другим государствам активизировать процесс открытия своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде. По словам Путина, Россия готова к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков.

Русскоязычная версия статьи под названием «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» была перепечатана «Российской газетой» и опубликована на сайте Кремля.

Как писал NEWS.ru, глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий назвал показательной реакцию, которая последует со стороны властей в странах, которым был адресован призыв российского лидера открыть архивы периода Второй мировой войны. Пока что он нашёл отклик в Аргентине. Историки этой страны запросили разрешение на доступ к архивам СССР.

Между тем Минобороны России опубликовало ряд ранее неизвестных документов из Центрального архива ведомства, которые посвящены началу боевых действий между Германией и Советским Союзом. Среди бумаг — сводки с фронтов, шифрограммы, а также дневниковые записи и воспоминания участников первых боёв.

Годом ранее огласке Российским историческим общества был обнародован сборник архивных документов, которые пролили свет на предпосылки к заключению пакта Молотова-Риббентропа, в котором среди прочего были разграничены сферы международного влияния. Так, было подтверждено, что инициатором документа стала гитлеровская Германия, а не СССР, вынужденный заключить договор о ненападении, чтобы обеспечить собственную безопасность.