Украина требует от Германии возмещение компенсации ущерба за утраченные во время Второй мировой войны украинские ценности , чтобы убедить население в том, что стране должны много денег, заверил историк Константин Залесский. Он уточнил, что Берлин не станет выплачивать Киеву никаких компенсаций, так как вопрос с репарациями был закрыт официальным договором между СССР и Германией, передаёт Pravda.Ru.

Это позволяет отвлечь население от реальных проблем. При этом Германия неоднократно заявляла, что возмещения не будет, ведь вопрос с репарациями закрыт официальным договором между СССР и ФРГ. Представители Украины продолжают рассуждать об этом, вдохновенно считают, сколько им обязаны заплатить, — уточнил Залесский.

Он назвал заявления Киева «политической трескотнёй» и добавил, что архив нот Иоганна Себастьяна Баха находится в Германии абсолютно законно, а значит — власти не обязаны его возвращать.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник потребовал от Германии выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. Он также настаивает на компенсации за архив нот Себастьяна Баха, бесплатно переданный Берлину в 2001 году во время президентства Леонида Кучмы.