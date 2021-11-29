Историк объяснил, зачем Киев говорит о выплатах за ценности времён ВОВ

Историк объяснил, зачем Киев говорит о выплатах за ценности времён ВОВИсторик Залесский: Украина требует компенсацию за ценности, чтобы успокоить народ
Украина требует от Германии возмещение компенсации ущерба за утраченные во время Второй мировой войны
Это позволяет отвлечь население от реальных проблем. При этом Германия неоднократно заявляла, что возмещения не будет, ведь вопрос с репарациями закрыт официальным договором между СССР и ФРГ. Представители Украины продолжают рассуждать об этом, вдохновенно считают, сколько им обязаны заплатить, — уточнил Залесский.
Он назвал заявления Киева «политической трескотнёй» и добавил, что архив нот Иоганна Себастьяна Баха находится в Германии абсолютно законно, а значит — власти не обязаны его возвращать.
Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник потребовал от Германии выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. Он также настаивает на компенсации за архив нот Себастьяна Баха, бесплатно переданный Берлину в 2001 году во время президентства Леонида Кучмы.