Историк объяснил, почему Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

https://static.news.ru/photo/741204ae-e135-11ea-8cea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин объяснил, почему президент США Дональд Трамп назвал своего российского коллегу Владимира Путина «шахматистом мирового уровня». Таким же образом американский лидер «окрестил» председателя КНР Си Цзиньпина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

Кроме того, Трамп предложил своему сопернику на грядущих выборах, бывшему вице-президенту Джо Байдену пройти тест на умственные способности, ведь в случае победы ему придётся иметь дело с умными «шахматистами мирового уровня». По словам Подберёзкина, глава Белого дома просто объективно оценил реальность. Как заметил эксперт, многие политики действительно не отличаются адекватностью, хотя это качество и является очень важным. Трампа же историк назвал реалистичным политиком, идущим от бизнеса и называющего вещи своими именами.

Американский президент понимает, что РФ за последние десятилетия достигла успехов, что и говорит о результатах деятельности Путина. Российский лидер находится у власти уже 20 лет. И ему, как посчитал эксперт, досталось государство, которое только символически являлось «страной, имеющей суверенитет».

Для того чтобы понять, что он сделал и что он значит, надо понять, от какой минусовой оценки он двигался вперед и какие проблемы решал. Он как политик сформировался в реальной жёсткой конкуренции и смог доказать, что способен побеждать в самых сложных ситуациях. В политике важен результат. Можно годами присутствовать на телеэкранах, но ничего не положить себе в плюс, — цитирует Подберёзкина радио Sputnik.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Действующий глава США Дональд Трамп и Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Действующий глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.

Как ранее передавал NEWS.ru, жена экс-президента США Мишель Обама заявила, что Трамп является неподходящим для Соединённых Штатов президентом.