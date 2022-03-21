Историк объяснил, почему Индия намерена и дальше сотрудничать с Россией

Индия намерена продолжать сотрудничать с Россией, чтобы не дать ей сблизиться с Китаем на фоне западных санкций, сообщил кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов изданию Lenta.ru. Возможное попадание России в «китайские объятия» очень волнует индийскую сторону, считает он.

Индийцы крайне обеспокоены, что по результатам западных санкций Россия может дальше сблизиться с Китаем, и пытаются этого как-то не допустить. Именно поэтому они не планируют сворачивать дальнейшее сотрудничество с Россией, потому что это только дальше толкнёт Россию в китайские объятия, — сказал Куприянов.

Ранее обозреватель американского сайта Vox Джен Кирби заявил, что обладающая ядерным оружием Индия стремится сохранить долгосрочные отношения с Россией, несмотря на давление США. По её словам, происходящий сейчас украинский кризис ставит Нью-Дели в затруднительное положение, однако индийские власти к таким ситуациям уже привыкли.

По словам посла РФ в Индии Дениса Алипова, Индия понимает цели специальной военной операции РФ на Украине и занимает взвешенную позицию по этому вопросу. Он отметил, что сотрудничество России и Индии в ближайшее время будет продолжаться и расширяться: так, обе страны работают над вопросом расширения расчётов в национальной валюте.