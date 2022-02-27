Историк назвал возможную цель переговоров России и Украины в Гомеле

Украинская делегация прибыла на переговоры в Гомель, чтобы показать Западу своё стремление к миру, в то время как Россия якобы хочет обратного, считает военный историк Юрий Кнутов. При этом он предположил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому мешают договориться с Москвой украинские националисты, пишет «360».

В планы Киева заключение мирного соглашения не входит. Решение ведь здесь достаточно простое: Зеленский заявляет о том, что он уходит в отставку, передаёт власть оппозиции, оппозиция объявляет перемирие — и на этом военный конфликт закончен. Но мы прекрасно понимаем, что если Зеленский это сделает, его убьют нацисты, так как они реализуют там свои планы, которые совпадают с планами Запада по многим вопросам, — пояснил Кнутов.

Он также указал на то, что украинскую делегацию возглавляет заместитель главы МИД Украины. По мнению Кнутова, это не тот человек, который может принимать значимые решения. Поэтому, считает военный историк, встреча в Гомеле больше похожа на имитацию переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предстоящие переговоры с РФ, признался, что не сильно верит в результативность встречи с российской делегацией в Белоруссии. Он заявил при этом, что это «хоть и маленький, но шанс», «пусть попробуют». На решение Зеленского отправить в Белоруссию переговорщиков повлиял телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который прошёл 27 февраля.