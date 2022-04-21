Историк назвал причину политического сближения Польши и США

Сотрудничество с США позволяет Польше сохранить политическую независимость от Евросоюза и других европейских лидеров, считает эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Офицеров-Бельский. По его мнению, Варшава уже стала самым преданным сторонником Штатов в ЕС, пишет Lenta.ru.

Сотрудничество с Вашингтоном позволяет Польше сохранять самостоятельность и не попадать в полную зависимость от старших европейских партнёров и брюссельской бюрократии, — уточнил Офицеров-Бельский.

Он добавил, что для небольших европейских стран самым эффективным способом получить политическую независимость от более крупных государств и воли Евросоюза является поиск внешних партнёров. Так, например, для Венгрии такими коллегами стали Китай и Россия. Вместе с этим историк признал, что США также нуждаются в Польше, особенно после выхода Великобритании из состава ЕС.

Ранее вице-премьер польского правительства Ярослав Качиньский раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его позицию по России и,в частности, отказ от осуждения событий в украинском городе Буче. По мнению польского политика, Орбану стоит сходить к врачу, раз он не видит то, что произошло в Буче, а Польша может оборвать тесные связи с Венгрией, если премьер продолжит пророссийскую линию.