Историк назвал переговоры России с США и НАТО предсказуемым фиаско

Переговоры между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности в Европе были предсказуемым фиаско, заявил доктор исторических наук и профессор факультета международных отношений НИУ ВШЭ Владимир Батюк. В беседе с Lenta.ru он выразил серьёзные сомнения по поводу целесообразности переговоров на эту тему в том формате, в котором они проходили 10 и 12 января.

Имеются серьёзные сомнения относительно продолжения российско-американских и российско-натовских переговоров в тех форматах, которые имели место 10 и 12 января, — подчеркнул Батюк.

Он выразил надежду, что переговоры России и США продолжатся по проблемам, представляющим взаимный интерес и связанным с контролем над стратегическими вооружениями.

Ранее глава МИД РФ заявил, что НАТО в настоящее время показывает полную недоговороспособность в дискуссии с Россией. Говоря о реакции Альянса и США на предложения РФ по безопасности, Лавров отметил, что на текущий день Москва ожидает ответа на свои инициативы. Глава МИД РФ считает, что Запад предоставит ответ через непродолжительное время.

Однако несмотря на позицию Запада, Лавров назвал недавние переговоры в Женеве и Брюсселе деловыми. По его словам, переговоры по гарантиям безопасности показали серьёзность противостояния на мировой арене.

9–10 января Москва и Вашингтон провели в Женеве консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, а 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО.