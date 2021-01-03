Историк назвал незаконными претензии Эстонии к РФ по территории

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Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о Тартуском мире и о границе с Россией.

По словам историка, фактически речь идёт о том, что Эстония претендует на часть российской территории.

Подчёркиваю, это абсолютно незаконная претензия, ничем не обоснованная, — заявил он.

Шаповалов отметил, что данная территория РФ подтверждена международным правом и на ней живут россияне. Кроме того, исторические и юридические основания для претензий Эстонии отсутствуют, поэтому «апелляция к истории в данном случае абсолютно неуместна».

Эксперт добавил, что эти заявления должны осудить не только власти России, но и всё международное сообщество, передаёт RT.

Как писал NEWS.ru, ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас напомнил РФ об условиях Тартутского мира. Согласно документу, подписанному 2 февраля 1920 года, Россия признавала независимость и неприкосновенность прибалтийской страны. По его словам, граница между государствами, установленная после одобрения сторонами договора, продолжает действовать.

Между двумя государствами до сих пор нет юридически оформленной границы. Соответствующие договоры о сухопутном и морском разграничении были подписаны в 2014 году руководителями МИД обеих стран, однако парламент Эстонии до сих пор не ратифицировал документы.