Историк назвал классика литературы, предсказавшего создание «Единой России»

Фёдор Достоевский предсказал появление партии «Единая Россия» и ряд других современных событий, заявил генерал-полковник в отставке,, доктор исторических наук Леонид Ивашов изданию argumenti.ru. По его словам, начав изучать геополитику, он увидел специалистов по ней в таких русских писателях, как Владимир Ламанский и Фёдор Тютчев.

А главным геополитиком России я считаю, знаете кого? Вы не догадаетесь, это мои студенты знают. Студенты международного факультета международной журналистики МГИМО. Это Александр Сергеевич Пушкин. Посмотрите, какие пророчества он давал, как он смотрел через века. А Фёдор Михайлович Достоевский сколько нынешних событий предсказал в тех же «Бесах». Даже партию «Единая Россия» предсказал, — сообщил Ивашов.

Он добавил, что начал изучать геополитику, чтобы не просто знать историю, а понимать «глубинные намерения» и определяющие политику стран силы.

Ранее перечитать роман Достоевского «Бесы» посоветовал россиянам историк и телеведущий, президент Фонда Достоевского Игорь Волгин. Этот роман очень актуален сегодня, считает Волгин, хотя сам предпочитает «Братьев Карамазовых». Он отметил, что при всей противоречивости у Достоевского было нравственное ядро — понимание необходимости соблюдения нравственного закона об отношении человека к человеку.