https://static.news.ru/photo/ca0c9584-33cc-11ea-8739-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Andi Streber/Global Look Press

Военный историк, директор музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов прокомментировал решение Ирана пригласить специалистов из других стран для расшифровки самописцев разбившегося украинского Boeing 737. Он считает, что это помогло Тегерану избавиться от политических нападок.

По его словам, иранские власти испытывают информационную атаку и различные провокации, которые связаны с фотографией хвостовой части ракеты комплекса «Тор», лежащей на месте крушения воздушного судна. При этом непонятно, при каких обстоятельствах удалось запечатлеть снаряд.

Сейчас технологии позволяют буквально за считаные минуты этот фрагмент разместить где угодно, в том числе и на обломках. Поэтому говорить о том, что была произведена стрельба комплексом «Тор», неправильно, — цитирует «ПолитЭксперт» слова историка.

Он сомневается в версии, согласно которой системы ПРО Ирана поразили пассажирский самолёт из-за напряжённой ситуации с США. По его словам, трагедия могла произойти из-за диверсии. Двигатель могли испортить на земле.

Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс Тегеран — Киев, разбился через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране 8 января рано утром. По данным МАУ, на борту находились 176 человек. Из них девять членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил.

Как писал NEWS.ru ранее, Вашингтон готов оказать Киеву помощь в расследовании крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео. Он призвал не чинить препятствий при расследовании случившегося.