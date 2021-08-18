Историк и участник протестов против ГКЧП: путч ускорил распад СССР

В случае победы ГКЧП, в стране могла начаться гражданская война, но в результате августовские события 1991 года ускорили процессы распада Советского союза. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал историк Александр Шубин, который в годы перестройки участвовал в протестном движении и 30 лет назад строил баррикады в центре Москвы против путчистов.

Это была довольно нелепая попытка государственного переворота, но как историк я должен учитывать, что за этими событиями стоял «второй слой» понимания: гэкачеписты угрожали, пугали переворотом, но всерьёз его не проводили, — заявил Шубин.

По его мнению, «вооружённая демонстрация» августа 1991 года была больше давлением на противника, чем его уничтожением. Однако если бы сторонники ГКЧП «действовали кровавыми средствами», в результате которых они бы остались у власти, то история России пошла бы по другому пути.

Это было бы не укрепление СССР, а гражданская война, потому что силы сопротивления ГКЧП тоже были очень велики. В реальности из-за ГКЧП и его провала была сорвана перспектива подписания Союзного договора, который мог сохранить Советский Союз. Таким образом, члены ГКЧП привели к коллапсу центральных органов управления СССР и, безусловно, ускорили его распад, — добавил Шубин.

По мнению экс-председателя Верховного совета России Руслана Хасбулатова, повторение августовского путча 1991 года, попытку которого предприняли руководители КГБ, МВД и Минобороны СССР, в современной России вряд ли возможно, потому что сейчас силовики и так находятся у власти.

Сегодня, 19 августа, исполняется 30 лет со дня попытки госпереворота, который готовили советские высшие чиновники, создавшие ГКЧП. Они выступили против политики президента СССР Михаила Горбачёва. Его путчисты попытались отстранить от власти и ввели войска в Москву. Но эти действия встретили массовый протест со стороны советского общества, в результате члены ГКЧП оказались за решёткой, но в начале 1990-х вышли на свободу.