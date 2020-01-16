https://static.news.ru/photo/63603520-3840-11ea-82e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

«Справедливая Россия» поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ, сообщил источник ТАСС с заседания партии.

Накануне глава ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что фракция, кроме некоторых депутатов, поддержит кандидатуру Мишустина.

Мишустина на должность председателя правительства предложил президент Владимир Путин. Госдума рассмотрит её на пленарном заседании 16 января. В Совфеде назвали Мишустина «крепким профессионалом», способным выстроить диалог с парламентом. Сейчас он возглавляет Федеральную налоговую службу. Чиновника уже поддержала партия «Единая Россия». КПРФ пока воздерживается от одобрения.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мишустин сообщил о грядущих изменениях в российском правительстве. Какие это будут изменения, он не уточнил. Кроме того, политик пообещал приложить все усилия для борьбы с бедностью.