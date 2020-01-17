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Новые структура и состав кабинета министров России объявят не позже 21 января текущего года, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Структура и состав нового кабинета министров будут объявлены до вторника, 21 января, — пишет «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что 15 января кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

16 января, после отставки правительства, новым премьер-министром назначили бывшего главу Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Назвать имена будущих министров он пообещал в ближайшие дни.

На следующий день новый глава кабмина назначил первого заместителя главы ФНС Даниила Егорова руководителем ведомства.