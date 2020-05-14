Источник сообщил о переговорах Козака в Берлине по Украине

https://static.news.ru/photo/ac690f20-95c5-11ea-9cf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: stefan zeitz via www.imago-image /Global Look Press

Чтобы урегулировать ситуацию в Донбассе, «все средства хороши», среди них и двусторонние форматы. Именно по этой схеме прошёл визит заместителя главы администрации российского президента Дмитрия Козака в Берлин. Об этом сообщил информированный инсайдер.

Кроме двух основных треков по урегулированию на юго-востоке Украины — контактной группы и «нормандского формата» — существует трек двусторонних консультаций. Раньше бывший помощник президента РФ Владислав Сурков обсуждал всё это с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, до этого — с экс-помощником госсекретаря США Викторией Нуланд. Проводятся и различные двусторонние переговоры, — сказал собеседник РИА Новости.

При этом источник отметил, что встречи представителей ФРГ и Франции происходят с представителями Украины отдельно. Он пояснил, что и РФ отдельно контактирует как с Киевом, так и с Донецком и Луганском.

Существуют разные треки. То есть все средства хороши, чтобы помочь урегулированию, в том числе и такой двусторонний трек. Этот двусторонний наш контакт с немцами, надеемся, принесёт пользу, — добавил собеседник агентства.

Затрагивая вопрос повестки Козака в германской столице, инсайдер рассказал, что «она всегда одинаковая». Она не меняется уже много лет и включает в себя пункты минских договорённостей.

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