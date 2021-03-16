Источник сообщил, что Косачёв может стать вице-спикером Совфеда

https://static.news.ru/photo/30e8293a-86e7-11eb-987a-96000091f725_660.jpg Константин Косачев Фото: council.gov.ru

Действующий руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв 17 марта может быть избран вице-спикером верхней палаты парламента. Он, вероятно, займёт место Ильяса Умаханова, который станет специальным представителем СФ подготовке Всемирной конференции по межэтническому и межрелигиозному диалогу в России в мае 2022 под эгидой МПС и при поддержке ООН. Об этом в разговоре с журналистами рассказал информированный источник в палате.

По его словам, пост Косачёва достанется бывшему заместителю главы Министерства иностранных дел, сенатору Григорию Карасину.

Умаханов в настоящий момент курирует в Совете Федераций международное направление.

Его новая должность необходима с учётом огромных масштабов мероприятия и особой роли Совета Федерации в его подготовке как инициатора, — приводит слова источника ТАСС.

Будущий, судя по сообщению информированного представителя палаты, вице-спикер СФ Косачёв возглавил комитет в декабре 2014 года. Карасин, занимающий в Совете должность первого зампреда комитета по науке, образованию и культуре, до прихода в верхнюю палату занимал должность заместителя министра иностранных дел.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент Владимир Путин утвердил состав президентского Совета по науке и образованию. Возглавил его сам президент, а заместителем назначен зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Указ размещён на официальном портале правовой информации.