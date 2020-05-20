Источник: Москва не избегает переговоров с Зеленским

Россия не избегает переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил представитель МИД РФ. Таким образом ведомство прокомментировало заявление Киева о необходимости контактов с главой РФ Владимиром Путиным.
Руководитель Незалежной добавил, что готов к любым форматам ведения диалога по урегулированию ситуации в Донбассе,
Впервые политики встретились лицом к лицу в декабре 2019 года. Тогда Зеленский пожаловался на то, что диалог проходил «жёстко, тяжело, с серьёзными шероховатостями».
Отношения между Москвой и Киевом могут в перспективе ухудшиться из-за враждебного настроя украинской элиты и расхождений относительно ситуации в Донбассе. Об этом заявил ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Он пояснил, что Россия продолжит поддерживать ДНР и ЛНР, поскольку у неё нет другого выбора. Москва будет отметать все попытки Киева победить республики и изменить условия Минских договорённостей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что украинская власть сегодня не имеет должной мотивации для выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Такое мнение высказал директор Украинского института политики Руслан Бортник.
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