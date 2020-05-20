Источник: Москва не избегает переговоров с Зеленским

https://static.news.ru/photo/f756e89c-9a96-11ea-8de0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не избегает переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил представитель МИД РФ. Таким образом ведомство прокомментировало заявление Киева о необходимости контактов с главой РФ Владимиром Путиным.

Руководитель Незалежной добавил, что готов к любым форматам ведения диалога по урегулированию ситуации в Донбассе, пишет РИА Новости.

Впервые политики встретились лицом к лицу в декабре 2019 года. Тогда Зеленский пожаловался на то, что диалог проходил «жёстко, тяжело, с серьёзными шероховатостями».

Отношения между Москвой и Киевом могут в перспективе ухудшиться из-за враждебного настроя украинской элиты и расхождений относительно ситуации в Донбассе. Об этом заявил ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Он пояснил, что Россия продолжит поддерживать ДНР и ЛНР, поскольку у неё нет другого выбора. Москва будет отметать все попытки Киева победить республики и изменить условия Минских договорённостей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинская власть сегодня не имеет должной мотивации для выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Такое мнение высказал директор Украинского института политики Руслан Бортник.