Источник: Минск выбрали для переговоров с Украиной из-за географии

Высокопоставленный источник NEWS.ru в администрации президента РФ рассказал, что Минск как место переговоров российской и украинской сторон был выбран за его удобное географическое положение. Он напомнил, что теми же соображениями руководствовались при подписании Минских соглашений в 2014 году.

Почему Минские соглашения, потому что Минск изначально и федеральным канцлером, и президентом Франции, и президентами России и Украины был выбран как географическая точка для проведения переговоров. Логично, что Минские соглашения, которые не исполнялись восемь лет украинским руководством, в какой-то степени могут посодействовать новому этапу переговоров, — сказал собеседник.

Он отметил, что решение о переговорах можно только поприветствовать, если они будут способствовать «более быстрому принципиальному разрешению на тех принципах, которые объявила Россия, в той сложной ситуации, которая есть».

Минские соглашения были подписаны 5 сентября 2014 года после консультаций Трёхсторонней контактной группы. Соглашения были согласованы главами государств «нормандской четвёрки» — России (Владимир Путин), Украины (Пётр Порошенко), Германии (Ангела Меркель) и Франции (Франсуа Олланд).

Соглашения подписали со стороны России чрезвычайный и полномочный посол на Украине Михаил Зурабов, со стороны Украины — бывший президент Леонид Кучма, со стороны ОБСЕ — швейцарский дипломат Хайди Тальявини, со стороны на тот момент непризнанных ДНР и ЛНР — их главы Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске Абложей Наталия/БелТА/ИТАР-ТАСС

Документ предполагал прекращение огня в Донбассе, отвод войск, обмен пленными, принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и проведение местных выборов на этой территории, а также вывод незаконных вооружённых формирований, военной техники, боевиков и наёмников с территории Украины.

Несмотря на принятые соглашения, боевые действия продолжились. В феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а затем — о проведении военной операции на территории Украины.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил Путину сесть за стол переговоров. Российский президент в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином сказал, что Москва готова к переговорам с Киевом на высоком уровне. После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что глава РФ готов отправить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской стороной.