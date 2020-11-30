Источник исключил возможность вывода миротворцев РФ из Приднестровья

https://static.news.ru/photo/fa63feba-3304-11eb-92c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Карпов/ТАСС

Вопрос замены российских миротворцев в Приднестровье гражданскими наблюдателями не стоит ни в двусторонней повестке РФ и Молдавии, ни в международной.

Вопрос замены российских миротворцев на гражданских наблюдателей не стоит ни в двусторонней, ни в международной повестке. Эти деструктивные заявления не способствуют приднестровскому урегулированию, — сообщил РИА Новости российский источник.

По его словам, Оперативная группа российских войск в Приднестровье находится на законных основаниях. Она обеспечивает российское участие в совместных миротворческих силах, куда также входят миротворцы от Молдавии, Приднестровья и наблюдатели от Украины, и охрану складов с боеприпасами.

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду призвала вывести из Приднестровья Оперативную группу российских войск, а также вывезти боеприпасы. Политик предложила заменить их на наблюдателей из ОБСЕ. Она добавила, что угроза вооружённого столкновения исчезла и миротворческую миссию можно превратить в гражданскую. Будущая глава страны напомнила, что Кишинёв признал самопровозглашённую Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) полноценной стороной в переговорах. Санду назвала это решение ошибкой, так как властям не удалось продвинуться в вопросе реинтеграции территорий, несмотря на компромиссы.

15 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Экс-глава правительства Санду набрала 57,75% голосов, действующий руководитель государства Игорь Додон получил 42,25%. Во время встречи с послом России Санду заявила, что намерена сотрудничать с Кремлём.

Конфликт в Приднестровье разгорелся в 1990 году. ПМР выступала против выхода из состава СССР. В марте 1992 года противостояние вступило в горячую фазу. В июле в регион вошли российские войска, с тех пор ситуация находится в «замороженном» состоянии, писал NEWS.ru.