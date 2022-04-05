Испания высылает 25 российских дипломатов

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль АльбаресФото: Marta FernÃ°Ndez Jara/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Правительство Испании приняло решение о высылке 25 дипломатов России, об этом сообщает глава МИД королевства. В качестве причины для демарша власти назвали «соображений национальной безопасности», пишет ТАСС.
Я хочу объявить вам, что этим утром мы решили выслать из Испании российских дипломатов и персонал посольства РФ в Испании, которые представляют угрозу интересам безопасности нашей страны. Мы говорим примерно о 25 сотрудниках, мы завершаем список в настоящий момент, — заявил министр.
У российских дипломатов будет несколько дней, чтобы покинуть страну. Точное время министр не назвал.
Начиная с 4 апреля, демарш объявили сразу несколько европейских стран. Первой стала Германия — Анналена Бербок объявила 40 российских дипломатов. Вслед за ней о признании дипломатов РФ персонами нон-грата заявили представители Дании, Швеции, Италии и Испании. В общей сложности страны ЕС должны покинуть более 100 специалистов международного права.