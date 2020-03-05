Совсем недавно, в ходе обсуждения целой кипы внесённых Владимиром Путиным поправок к Конституции РФ, эксперты обращали внимание, что они, во многом, обращены в прошлое. Бог, Великая Победа, Советский Союз — всё это не про Россию завтрашнего дня, это про попытку сберечь ускользающий привычный мир.

По счастливому стечению обстоятельств, сегодня вышла часть большого интервью президента изданию ТАСС, речь в котором как раз зашла о будущем — о российской молодёжи. И в самом его начале журналист привёл главе государства пример американского бизнесмена Илона Маска, который и ракеты к МКС запускает, и модные электромобили производит. Привёл с посылом — а что у нас, кроме главы «Роскосмоса» Рогозина, который обещает много головокружительных достижений для страны, но все они должны случиться в каком-то отдалённом будущем. А там, как известно, либо осёл сдохнет, либо падишах. И президент в ответ начал увлечённо рассказывать о какой-то загадочной группе студентов, которые пришли из института в какой-то другой институт и за несколько лет сделали оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». А другие так же пришли — и сделали лазерный комплекс «Пересвет». Как тебе такое, Илон Маск?

Владимир Жириновский, Михаил Прохоров и Ё-мобиль Anton Belitsky/Global Look Press

Про электромобили тоже вспомнили. Те самые, которые ещё в 2010 году обещал сделать олигарх Михаил Прохоров. Если кто не в курсе или просто забыл, что не сложно, проект «Ё-мобиля» был закрыт в апреле 2014 года. Разжиться чудом техники удалось только Владимиру Жириновскому, которому Прохоров один экземпляр подарил. В общем, с аналогом Tesla у нас не задалось, зато отечественный Илон Маск нашёлся.

У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области ничем не хуже. Он один из лидеров, безусловно. Если бы не прижимали, искусственно не сдерживали конкуренцию, то было бы ещё лучше, — заявил Путин.

Вне всяких сомнений, Евгений Валентинович — специалист мирового уровня, создающий важный и востребованный продукт, но всё-таки, при всём уважении, масштаб не тот. Маск — трендсеттер, человек, который придумывает будущее, ищет пути, а Касперский, пусть и в первых рядах, но движется в русле технического прогресса.

Впрочем, есть у России ещё одна сильная сторона, помимо оружия, где конкуренты значительно отстают, — это ядерная энергетика.

В атомной промышленности мы реально работаем очень хорошо. Мы реально обогнали всех, мы больше всех делаем в мире атомных блоков для электростанций. Это никакое не оружие, ничего. Это высокие технологии, — отметил президент.

И здесь спорить не с чем, это производство сложное, высокотехнологичное, и атомные электростанции будут востребованными ещё много-много лет даже после того, как весь Запад станет утыкан, словно подушечка булавками, ветряками.

Евгений Касперский flickr.com/Kaspersky Lab/Global Look Press

Но образ будущего всё равно получается какой-то невыразительный: своя Tesla благополучно загнулась так давно, что без помощи интернета про неё уже не вспомнить; свой Илон Маск — человек выдающийся, но не тот, кто обеспечит стране технологический прорыв; российские высокие технологии — это оружие и ядерная энергия. И то, и другое — очень нужно, но несёт в себе оттенок угрозы и опасности. И если молодые таланты из того же «Сириуса» решат связать свою судьбу с одной из этих сфер — будет всё у них хорошо. В противном случае, на данный момент, лучшей их перспективой остаётся отъезд в Кремниевую долину, где они будут подтверждать высокий уровень российского образования на благо новой родине.

А старая всё ещё будет пытаться разобраться, является ли она преемницей советского союза, и какого пола люди должны иметь право вступать в брак.