Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов, который исчез после спецоперации силовиков, вломившихся в его квартиру, обнаружился на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане. Его отправили туда служить в армию.
Об этом сообщил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. По мнению оппозиционера, план «по изоляции» Шаведдинова придумывал лично президент Владимир Путин.
Похоже, что план по изоляции нашего Руслана @shaveddinov составлял лично Путин. Задействованные силы и средства впечатляют. - заблокировали сим-карту; - ФСБ выломало дверь; - на нескольких самолетах за сутки увезли на Новую Землю. Не шучу. Руслан сейчас на архипелаге Новая Земля.
Вечером 23 декабря в квартире молодого человека прошёл обыск. После этого он перестал выходить на связь. Юристы ФБК подали заявление о пропаже человека в СКР. Сторонники Навального утверждали, что у Шаведдинова есть основания для отсрочки от армии. Он оспаривал действия военкомата в суде. Однако, как стало известно 24 декабря, Мосгорсуд днём ранее отклонил его апелляцию.
Как ранее писал NEWS.ru, глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что планирует принять участие в выборах в Государственную думу. Избирательная кампания начнётся в 2021 году.