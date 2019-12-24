https://static.news.ru/photo/ed3cfa8c-265f-11ea-a9d4-fa163e074e61_660.jpg Руслан Шаведдинов Фото: rshaveddinov/instagram.com

Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов, который исчез после спецоперации силовиков, вломившихся в его квартиру, обнаружился на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане. Его отправили туда служить в армию.

Об этом сообщил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. По мнению оппозиционера, план «по изоляции» Шаведдинова придумывал лично президент Владимир Путин.

Похоже, что план по изоляции нашего Руслана @shaveddinov составлял лично Путин. Задействованные силы и средства впечатляют.

- заблокировали сим-карту;

- ФСБ выломало дверь;

- на нескольких самолетах за сутки увезли на Новую Землю.

Не шучу. Руслан сейчас на архипелаге Новая Земля. — Alexey Navalny (@navalny) 24 декабря 2019 г.

Вечером 23 декабря в квартире молодого человека прошёл обыск. После этого он перестал выходить на связь. Юристы ФБК подали заявление о пропаже человека в СКР. Сторонники Навального утверждали, что у Шаведдинова есть основания для отсрочки от армии. Он оспаривал действия военкомата в суде. Однако, как стало известно 24 декабря, Мосгорсуд днём ранее отклонил его апелляцию.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что планирует принять участие в выборах в Государственную думу. Избирательная кампания начнётся в 2021 году.





