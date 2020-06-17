Исаев: Трудовой кодекс изменится вслед за Конституцией

https://static.news.ru/photo/78f8773c-b093-11ea-9467-fa163e074e61_660.jpg Андрей Исаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя фракции «Единой России» в Государственной думе Андрей Исаев заявил, что в случае принятия поправок в Конституцию парламентариям придётся изменить Трудовой кодекс, чтобы раскрыть смысл нововведений в основой закон.

В Конституцию вносится ряд общих принципов, которые, хотя она и имеет прямое действие, не могут там расшифровываться, поскольку Конституция не многотомник. Например, положение об уважении к труду, — цитирует Исаева РИА Новости

По мнению депутата, в Трудовом кодексе должны появиться нормы, побуждающие работодателей теснее взаимодействовать с профсоюзами, меры поддержки сотрудников-ветеранов, развития института наставничества и трудового воспитания детей. Отдельно следует повысить в ТК статус социального партнёрства, упоминание о котором предлагается внести в Конституцию России.

Все нововведения «должны найти непосредственное воплощение в законах», в первую очередь — в Трудовом кодексе, считает Исаев.

Как писал NEWS.ru, всероссийское голосование по поправкам в основной закон состоится 1 июля. Президент Владимир Путин назначил процедуру, сославшись на улучшение эпидемической обстановки в России — в действительности с начала июня ситуация с COVID-19 стабильно улучшается только в Москве. Во многих регионах количество заражённых обновляет максимумы.

Перечень предложенных президентом поправок изменился с первого упоминания в январе 2020 года. Среди прочего, в них появилась норма, которая позволил Путину остаться главой государства после 2024 года, а даже в случае отставки получить пост пожизненного сенатора.