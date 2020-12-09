Иран включил в санкционный лист посла США в Йемене

https://static.news.ru/photo/25d206c6-3a4b-11eb-a7a9-fa163e074e61_660.jpg Кристофер Хензель Фото: Murad Abdo/Xinhua/Global Look Press

Тегеран включил в санкционный список представителя США в Йемене Кристофера Хензеля в ответ на аналогичные меры со стороны Вашингтона, включившего в американский санкционный лист иранского посла в Сане.

Министерство иностранных дел Ирана выступило с заявлением о роли Хензеля в гуманитарном кризисе в Йемене. Его имя было включено в санкционный список Ирана, — приводит ТАСС выдержку из сообщения внешнеполитического ведомства Исламской республики.

В Йемене с 2014 года продолжается гражданская война. Против племён хуситов сражаются силы, поддерживаемые Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами. Из-за продолжающегося конфликта в стране начался гуманитарный кризис, приведший к голоду среди населения. По данным ООН, около 80% жителей Йемена (больше 24 млн человек) нуждаются в гуманитарной помощи, число беженцев превышает 3 млн человек.

Как сообщал NEWS.ru, иранская военная элита предупредила шиитские группировки в Ираке о готовности уходящей администрации главы США Дональда Трампа к масштабной операции на Ближнем Востоке и потребовала от них в обязательном порядке прекратить обстрелы американских военных и дипломатических объектов.