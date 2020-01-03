https://static.news.ru/photo/980d5a76-2e0b-11ea-9054-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Известные российские аналитики по Ирану считают, что Исламская Республика намерена перейти от слов к делу в ответ на ликвидацию Белым домом руководителя сил специального назначения «Кудс» Касема Сулеймани.

Реакция может последовать в самое ближайшее время. Нельзя исключать вариант операции к вечеру 3 января, предположил генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

Скорее всего, будут задействованы формирования ополчений, дружественных Ирану. В любом случае, ответ Ирана будет достаточно чувствителен, — рассказал политолог.

Экс-посол РФ в Тегеране Александр Марьясов, наоборот, считает, что Иран необязательно ответит моментально. По его словам, это произойдёт в любой точке региона, где развёрнуты американские войска.

Иранцы однозначно ответят, поскольку гибель Сулеймани стала большой потерей для иранских силовых структур, — резюмировал дипломат.

Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский сенатор-демократ Крис Мерфи рассказал о возможной войне на Ближнем Востоке из-за ликвидации Сулеймани. По его словам, военный был врагом Вашингтона, но не это главное.

Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Иран и «свободные страны региона» готовы отомстить за гибель главы иранского подразделения «Кудс» Касема Сулеймани.

После операции Вооружённых сил США Белый дом призвал американцев срочно покинуть Ирак.