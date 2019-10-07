https://static.news.ru/photo/63487c18-e8f0-11e9-8f5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Багдад рассматривает возможность упростить визовый режим для российских граждан. Об этом заявил глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким.

Официальную позицию он озвучил по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Тот впервые с 2014 года прибыл в эту страну.

С иракской стороны была подтверждена необходимость упрощения визового режима. Это касается процедуры выдачи виз бизнесменам, инвесторам. Кроме того, это будет способствовать увеличению туристических потоков, — цитирует аль-Хакима ТАСС .

Ранее News.ru писал, что США планируют прекратить пускать россиян на Гуам и Северные Марианские острова без виз.