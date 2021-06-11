«Интересный ответ»: Пушков оценил слова Байдена про Путина

https://static.news.ru/photo/6b9da432-f3a4-11ea-821a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Интересным ответом» назвал российский сенатор Алексей Пушков высказыванием американского президента Джо Байдена о Владимире Путине. Свой комментарий Пушков разместил в авторском Telegram-канале.

Ранее Байден в ответ на вопрос журналиста о том, почему российский президент не меняет позицию в связи с давлением США, ответил: «Он Владимир Путин». От дальнейших комментариев американский лидер отказался, пояснив, что ему предстоит личная встреча с коллегой.

По мнению Пушкова, такой ответ можно считать фактически исчерпывающим.

Интересный ответ. Он говорит о том, что у Байдена нет заблуждений, какой сильный и упорный противник будет сидеть напротив него за столом переговоров на вилле «Ла Гранж» в Женеве. И к переговорам он готовится очень серьезно, намереваясь говорить на них не только от имени США, но и всего западного альянса, — написал сенатор.

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня. Она пройдёт в Женеве.

Ранее Джо Байден заявил, что согласен с позицией его коллеги Владимира Путина об отношениях между двумя странами. По мнению российского лидера, они сейчас находятся на «низшей точке».