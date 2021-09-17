Иностранные наблюдатели не заметили нарушений на выборах в Госдуму

Иностранные наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Госдуму на данный момент. Об этом сообщил представитель делегации независимых иностранных наблюдателей, депутат Национального собрания Франции Жан-Клод Эдмон Буше, передаёт ТАСС.

Вплоть до настоящего момента нет, [мы не зафиксировали нарушений], — ответил он на вопрос журналистов.

Тем временем молодой человек в Санкт-Петербурге попытался вбросить в урну на избирательном участке № 1615 восемь бюллетеней вместо четырёх. Он признался в фальсификации и рассказал, что лишние листки получил в метро.

Также в Санкт-Петербурге женщина принесла на избирательный участок № 2188 в Центральном районе пачку фальшивых бюллетеней. Поддельные документы заметили сотрудники полиции, которые задержали женщину.

На выборные «карусели» в Санкт-Петербурге пожаловался кандидат в депутаты Госдумы РФ от фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Он уже обратился в полицию.