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Российский кабмин временно ограничил с 1 марта въезд граждан иностранных государств с территории Республики Корея. Ограничение касается воздушных пунктов пропуска через государственную границу РФ.

Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства. Исключение сделано для пункта пропуска в Шереметьево. Также ограничения не касаются граждан государств - членов Евразийского экономического союза, экипажей самолётов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проблемы с производством лекарств могут возникнуть в России из-за приостановки поставок сырья из Китая на фоне распространения коронавируса. Запасов сырья для отдельных видов жаропонижающих, антибиотиков и жизненно необходимых важнейших препаратов хватит только до апреля.