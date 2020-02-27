Российский кабмин временно ограничил с 1 марта въезд граждан иностранных государств с территории Республики Корея. Ограничение касается воздушных пунктов пропуска через государственную границу РФ.
Соответствующее распоряжение
Ранее NEWS.ru сообщал, что проблемы с производством лекарств могут возникнуть в России из-за приостановки поставок сырья из Китая на фоне распространения коронавируса. Запасов сырья для отдельных видов жаропонижающих, антибиотиков и жизненно необходимых важнейших препаратов хватит только до апреля.
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