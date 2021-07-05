Инцидент с Defender: Антонов рассказал о реакции в США на слова Путина

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в Вашингтоне обратили внимание на заявление президента РФ Владимира Путина о возможной причастности США к инциденту с эсминцем Defender. В эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» дипломат отметил, что «сигнал считан и анализируется».

При этом Антонов указал на тот факт, что в публичной сфере Белый дом своего участия в провокации не признал.

Могу сказать, что когда я посещал и Белый дом, и Госдепартамент, то коллеги, высокопоставленные чиновники давали ссылки на выступление нашего президента, — пояснил посол.

Ранее стало известно, что инцидент с эсминцем Defender у берегов Крыма в Чёрном море является провокацией. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии. По его словам, в этой провокации также участвовали и США. Путин не считает, что в инциденте с британским эсминцем мир стоял на пороге третьей мировой войны, даже если бы российские корабли потопили Defender.