Импортная голограмма: Захарова оценила работу Киева

https://static.news.ru/photo/4f04a57e-9f9c-11eb-85e7-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: t.me/MID_Russia

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность, что действия Киева не учитывают национальных интересов Украины и её граждан. Такой вывод она сделала, сопоставив две новости: заявление президента Владимира Зеленского о том, что безопасность Украине может гарантировать только вступление в НАТО, и решение Канады (страны — основательницы НАТО) приостановить тренировочную миссию на Украине из-за вспышки коронавируса.

В этом весь киевский режим: ни национальных интересов, ни государственной политики, ни заботы о собственных гражданах — одна сплошная импортная антиукраинская голограмма, — написала в Facebook Захарова.

Как писал NEWS.ru, Владимир Зеленский назвал единственную гарантию безопасности для Украины в долгосрочной перспективе. По его мнению, это вступление в НАТО. Политик заявил, что американо-российская встреча на высшем уровне может привести к разрядке напряжённости на востоке Украины. Обострение конфликта является испытанием «для Европы и Запада в целом». Кроме того, Зеленский ждёт, когда НАТО сможет предоставить Киеву план действий по подготовке к членству в Альянсе.

Ранее Зеленский призвал главу Белого дома Джо Байдена помочь стране стать членом НАТО. Он назвал политика «хорошим другом» Киева, попросил его «сделать больше» для урегулирования конфликта в Донбассе и сдерживания Москвы.