«Имперские амбиции»: МИД оценил планы Лондона нарастить ядерный потенциал

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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала планы Лондона по наращиванию ядерного потенциала. Она отметила, что власти Британии имеют по-настоящему имперские амбиции.

С Британией вообще всё грустно. Проблема имперских амбиций никуда не ушла, — сказала Захарова в эфире радиостанции «Вести FM».

Она добавила, что амбиции у страны имеются, однако для их реализации нет никаких оснований. Кроме того, представитель МИД РФ подчеркнула, что базис у Британии «прогнивший и гнилой». По её словам, Лондон «пытается сделать хорошую мину при плохой игре», пытаясь вернуть статус могущественной страны.

Власти Великобритании планируют более чем на 40% увеличить количество ядерных боеголовок. Об этом говорится в Обзоре оборонной и внешней политики страны, представленном 16 марта премьер-министром Борисом Джонсоном. Как предполагает издание The Guardian, в качестве причины, почему Лондон решился на этот шаг, политик назовёт угрозу со стороны России и Китая.

Неодобрение такая инициатива британского правительства вызвала и у ООН. Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик отметил, что это вызывает беспокойство и может нанести вред глобальной стабильности. Он добавил, что намерение Лондона нарастить ядерный потенциал противоречит обязательствам страны в рамах статьи 6 Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее NEWS.ru писал, что намерение Великобритании нарастить свой ядерный потенциал на 40% говорит о том, что его необходимо учитывать в новом уравнении безопасности. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал заместитель руководителя российского Министерства иностранных дел Александр Грушко.