«Именно Вашингтон»: Володин назвал виновных в конфликте на Украине

В военном конфликте на Украине виноваты США, потому что расширение НАТО противоречило ранее заключённым с Россией соглашениям, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. Созданную Вашингтоном ситуацию нужно было разрешить, иначе миру грозила масштабная война, считает он.

США, расширяя НАТО на восток, перечеркнули договорённости и соглашения предыдущих лет. Все наши опасения подтвердились после заявлений Зеленского о желании обладать ядерным потенциалом. Именно Вашингтон создал ситуацию, не разрешив которую мир неминуемо столкнулся бы с большой войной. Этого допустить нельзя. Учитывая, что Вашингтон и Брюссель отвергли предложения России по вопросам глобальной безопасности, а Киев все восемь лет отказывается от выполнения Минских соглашений, демилитаризация Украины — единственный оставшийся путь, — сказал Володин.

Он добавил, что миротворческая операция со стороны России — единственное, что предотвратит бойню и гуманитарную катастрофу.

Также Володин обратился к украинцам и депутатам Верховной рады. Первых он попросил не участвовать в мобилизации, так как отдающие приказы киевские власти подчиняются Соединённым Штатам. Депутатам же он сказал, что их избиратели ждут помощи от России.

Мирным гражданам спецоперация ничем не грозит. Мы один народ. Вспомните о нашей общей истории. У нас общие победы. Одна культура, одна вера, — написал Володин.

Ранее Генштаб вооружённых сил Украины начал призыв на военную службу резервистов от 18 до 60 лет. Максимальный срок службы по призыву составит один год.

Российский лидер Владимир Путин ранее выступил с обращением к россиянам, объявив о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.