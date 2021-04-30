«Имеем право ответить»: Евросоюз грозит новыми санкциями против России

https://static.news.ru/photo/44c3ff2a-aa04-11eb-a82e-96000091f725_660.jpg Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз может ответить России на санкции, введённые в отношении европейских политиков. Такое заявление сделали главы трёх институтов: Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента. Они назвали это ответными мерами.

ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей, — сказано в документе.

30 мая Россия ввела санкции против восьми граждан Евросоюза. Им запретили въезд на территорию страны. В числе прочих оказался глава Европарламента Давид Сассоли, который после таких новостей заявил, что «Россия не сможет заткнуть Европарламент, и он продолжит защищать права человека, демократию и свободу».

Также в чёрный список попала вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.

МИД РФ подчеркнул, что Россия была вынуждена отвечать на ранее введённые санкции ЕС против россиян 2 и 22 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз не может давить на Россию через частные автономные организации, такие как SWIFT, потому что они имеют право не подчиняться Европарламенту. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.