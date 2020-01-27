https://static.news.ru/photo/4760683c-4140-11ea-9970-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Илья Гудков назначен генеральным директором Российского экологического оператора (РЭО, куратор «мусорной» реформы). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Назначить Гудкова генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор», — говорится в документе.

В нём уточняется, что Гудков будет занимать эту должность три года. Ранее этот пост принадлежал Денису Буцаеву.

Как сообщал NEWS.ru, 27 января Мишустин также освободил от должности замминистра здравоохранения Елену Бойко и призвал вице-премьеров провести ревизию работы по выполнению нацпроектов.