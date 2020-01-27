Илья Гудков назначен генеральным директором Российского экологического оператора (РЭО, куратор «мусорной» реформы). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Назначить Гудкова генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор», — говорится в документе.
В нём уточняется, что Гудков будет занимать эту должность три года. Ранее этот пост принадлежал Денису Буцаеву.
Как сообщал NEWS.ru, 27 января Мишустин также освободил от должности замминистра здравоохранения Елену Бойко и призвал вице-премьеров провести ревизию работы по выполнению нацпроектов.
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