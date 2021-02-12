«Их надо называть иначе»: Нарышкин высказался о сделках оппозиции с Западом

https://static.news.ru/photo/59fde126-6d0f-11eb-84b3-96000091f725_660.jpg Сергей Нарышкин Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин высказался о представителях российской оппозиции, которые идут на сделки с западными странами. Он отметил, что таких людей надо называть не оппозицией, а несколько иначе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об онлайн-встрече постоянного представительства Польши при Евросоюзе с членами российской оппозиции — при этом в ней принимали участие не только страны ЕС, но также представители США и Великобритании. Одним из участников конференции стал Владимир Ашурков — видеозапись его встречи с сотрудником британских спецслужб получила широкое распространение. Он обсуждал с британцем возможность финансирования акций протеста в России.

Министерство иностранных дел России не преувеличивает и не ошибается в комментариях. Могу лишь добавить, что те, кто идёт на преступные сделки со спецслужбами стран, проводящих враждебную политику по отношению к России, не называются оппозиционерами. Здесь стоит употреблять другой термин, — сказал Нарышкин журналистам.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного блогера и оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.

Как писал NEWS.ru, заявления представителей Соединённых Штатов Америки о якобы ущемлении прав граждан на свободу собраний в РФ — провокация для раскачки обстановки в России, подобные попытки провалятся, рассказали в МИД РФ. Ранее ведомство обвинило Европейский союз и НАТО в открытом вмешательстве в дела России поддержкой протестных настроений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.