«Игрушечная машинка»: Захарова оценила действия НАТО по отношению к РФ

https://static.news.ru/photo/ed2aa8e8-7f4f-11ea-9f31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Liyun/Global Look Press

Действия Североатлантического альянса, который не хочет пересмотреть свой курс на сдерживание России даже в условиях пандемии коронавируса, похожи на детскую машинку, которая упёрлась в стену и уже никому не нужна. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Детскую машинку напоминает, которая упёрлась в стену. Колёса крутятся, батарейка садится, дети в другую комнату убежали, а она жужжит и не сдаётся, — написала Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга после встречи глав МИД и Минобороны Альянса. По его словам, блок не намерен менять свои приоритеты, в том числе в вопросе сдерживания России.

Встреча состоялась в Брюсселе. В итоге Столтенберг заявил, что НАТО, несмотря на пандемию COVID-19, сохранит свой курс как в вопросе оценки вызовов и угроз, так и в вопросе дальнейшего повышения расходов на оборону.

Как писал NEWS.ru, ранее генсек НАТО отметил, что даже в условиях пандемии коронавируса Альянс намерен обеспечивать защиту граждан, в том числе от основной угрозы безопасности — «решительных действий России».