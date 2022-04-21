Игра в пасхальное перемирие

Генсек ООН предложил объявить на Украине в местах нынешних боёв пасхальное перемирие. Антониу Гутерриш вообще отличается своеобразным подходом к событиям в тех краях, поскольку близко к сердцу принимает все распространяемые украинской спецпропагандой фейки. А глядя на леденящие душу кадры расправы над российскими пленными, заявляет, что проблему эту надо изучить. Так или иначе, но заместитель российского представителя в Совбезе ООН Дмитрий Полянский напомнил, что Россия неоднократно объявляла о перемирии и об открытии гуманитарных коридоров, но ВСУ и нацбаты использовали такие паузы исключительно для перегруппировки и перевооружения своих сил.

Впрочем, засевшие в катакомбах апеллируют помимо генсека и к папе Франциску. Один из влиятельных нациков Сергей Волына (и это реальная фамилия) исключительно на мове накатал от своего имени письмо римскому первосвященнику, в котором пожаловался на невыносимые условия существования и призвал добиться безопасного выхода женщин и детей. О том, что наши постоянно открывают гуманитарные коридоры и что женщин, детей нацики используют в качестве живого щита, Волына, конечно, не упомянул. Зато призвал папу молиться за него с подельниками, хотя он якобы и православный.

Не исключено, что идея такого пафосного обращения с расчётом на широкий международный резонанс родилась в Киеве, где очень своеобразно подходят к вопросу миротворчества. Потому и решение папы в Страстную католическую пятницу доверить нести крест господний двум женщинам — русской и украинке — в знак высокого духовного примирения отчего-то вызвало возмущение украинского посольства в Италии, которое усмотрело в папском жесте выверенный объективный подход к положению на Украине. А это явно не вписывается в навязываемый американцами Европе русофобский мейнстрим.

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Но дело не только в общем лицемерии нацистов, стремящихся использовать любую зацепку, чтобы спасти свои жизни. И даже не в том, что соратники Волыны не продемонстрировали никакого желания облегчить души, раскаявшись за множество совершённых преступлений против человечества. А ведь истинным православным нельзя спастись без покаяния.

Странно одновременно призывать молиться и нападать на православные храмы, избивать священников, разворовывать церковные святыни под тем предлогом, что это достояние Московского патриархата. Вряд ли такое поведение совместимо с истинной православной верой, да и любой другой христианской ветвью, что проповедует любовь к ближним и прощение.

К тому же «православный» Волына, призывающий молиться за его подельников самого папу Франциска, принадлежит к сектантскому братству нацбатов, для которых, как давно замечено, свойственно, скорее, новоязычество с чёрными бесовскими ритуалами и публичным отречением от прежней веры. Их боги восходят к тёмным временам ещё эсэсовского оккультизма.

Потому и светлая Пасха для Волыны и другого командира «азовцев» Калины просто пустой звук, не имеющий иного содержания, кроме надежды найти обходной путь для собственного спасения.

Вот только и Иисус Христос, который смертью смерть попрал, учил: «Не мир пришёл я принести, но меч».

Кстати, ещё до начала операции на Украине наш посол при Ватикане Александр Авдеев подтвердил активную подготовку новой встречи папы Франциска и патриарха Кирилла. Не исключено, что высокого уровня межцерковные контакты могут ещё сыграть значительную роль в выстраивании новой парадигмы отношений в Европе.