Единый день голосования, с 2016 года исправно проводившийся в сентябре, в 2020-м может быть перенесен на декабрь, а возможно даже на следующий март, считают эксперты. В ЦИК РФ сообщают, что окончательное решение будет принято в середине июня. Впрочем, консолидировано власти могут определиться с графиком выборов и предвыборной кампании уже в середине апреля, сообщил NEWS.ru источник близкий к администрации президента.

Постэпидемия — чего ждать Кремлю

Секретарь Центральной избирательной комиссии России Майя Гришина заявила, что решение о возможном переносе выборов из-за эпидемии COVID-19 будет принято в июне. Впрочем, по информации NEWS.ru, этот вопрос в повестке ЦИК стоит не на первых позициях, а среди экспертов есть мнение, что консолидированное решение по единому дню голосования будет принято в ближайшее время. Связано это не с отсутствием стратегии, а с полным непониманием того, что готовит завтрашний день.

По мнению политтехнолога Дмитрия Фетисова, прогнозы на этот счёт строить бессмысленно, так как очень много факторов, серьёзно влияющих на ситуацию. Всё формируется исключительно из эпидемиологической ситуации, и, если потребуется, то будет перенос графика выборов, отметил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Пока всё идет, как мы видим, по оптимальной эпидемиологической ситуации, а вот в экономической ситуации наблюдаются явные ухудшения, в связи с чем прямо на глазах растёт протестная активность. И, судя по тем мерам, которое сегодня предложило правительство Михаила Мишустина, пока не даёт предпосылок для улучшения ситуации. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

В экспертных кругах называют самые разные варианты переноса выборов — от декабря текущего года до сентября 2021 года. И во втором случае получается, что выборы в Государственную думу совпадут с губернаторскими кампаниями и выборами в законодательные органы в 28 регионах. В этом случае всем системным политическим партиям, как крупным игрокам, будет сложно в подобных условиях, считает гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. По его мнению, выиграет тот, кто создаст качественные и действующие агитационные и мобилизационные сети.

После перерыва, вызванного эпидемией коронавируса, многие сети нужно будет создавать заново. Не думаю, что соотношение политических сил изменится существенно, однако на подготовительном этапе кампании может быть более заметной активность партий, не представленных в парламенте. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Впрочем, перенос выборов на более поздний срок может оказаться не самым удачным решением Кремля. Эксперты отмечают, что как раз к зиме или в начале 2021-м года общество, оно же — избиратель, в полной мере ощутит на себе последствия эпидемиологического кризиса отразившегося на экономике и, как итог, — социальных настроениях в стране.

Вообще, перенос на декабрь не выгоден Кремлю, так как увеличит явку на фоне роста протестных настроений в обществе. Соответственно, очень сильно упадет процент голосов за действующую власть на выборах всех уровней. Но при этом многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации и экономической обстановки. Но, опять же, выводы делать пока рано. Даже если мы выйдем к июлю с высокими негативными настроениями в обществе, то при определённых мерах к декабрю ситуация может стабилизироваться, — уверен Фетисов.

Как считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв, окончательное решение будет принято на основе общественных опросов.

Если власть будут проигрывать повсеместно, вряд ли она решится проводить голосование в сентябре. В общем, думаю, что ситуация для власти сейчас очень непростая, если ЕДГ будет осенью, то он будет очень тяжёлым. И много будет определять то, что сегодня мы не знаем. А власть наша на выборах проигрывать не любит. В условиях роста протеста будет расти и протестная явка. Константин Калачёв руководитель Политической экспертной группы руководитель Политической экспертной группы

«Отложенные» выборы

О возможном переносе единого дня голосования власти задумались ещё раньше коронавирусной вспышки в стране. 1 апреля глава государства подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», касающийся регулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением коронавирусной инфекции. В документе предусмотрена возможность отложить голосование на выборах и референдумах в целях защиты жизни и здоровья граждан РФ при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Как пояснил в разговоре с корреспондентом NEWS.ru глава Ассоциации политических юристов Роман Смирнов, данная формулировка не предполагает отмены выборов вообще, так как выборный процесс не останавливается, а лишь растягивается по времени.

Речь идёт об отложении голосования в связи с какими-то обстоятельствами. Решение по каждому региону принимает ЦИК в режиме консультаций с региональными избиркомами. Но в каждом регионе решение будет приниматься индивидуально — исходя из эпидемиологической ситуации, количеству заболевших и умерших. Во многом решение будет зависеть от Роспотребнадзора и Минздрава. Роман Смирнов президент Ассоциации политических юристов президент Ассоциации политических юристов

В ЦИК тем временем не исключают, что дальнейшее решение по старту избирательных кампаний будут приниматься отдельно.

Исходя из требований закона и того решения, которое принял ЦИК, возобновление избирательных действий — вещь сугубо конкретная и персональная по каждому субъекту РФ. Возобновление возможно в случае, если отпадут те факторы, которые сейчас привели к отложению. Ответственность за возобновление кампании опять же на субъекте РФ, на организующей выборы комиссии, но с участием ЦИК России, — заявила Гришина сегодня.

В свою очередь директор Центра «Группа 32» Роман Коломойцев сообщил NEWS.ru, что именно в июне, согласно действующему избирательному законодательству, должно быть принято решение — проводить выборы в сентябре, или же назначить другую дату. По его словам, за региональные выборы отвечает местный избирком, который и принимает решение о назначении даты.

Проведение голосование в период карантина несет большие риски, чем его перенос на более поздний срок. Кроме того, нет никаких юридических противоречий в том, если, в условиях карантина будут продлены полномочия нынешних властей. Роман Коломойцев исполнительный директор Центра «Группа 32», член научно-экспертного совета ЦИК РФ исполнительный директор Центра «Группа 32», член научно-экспертного совета ЦИК РФ

Помимо переноса Единого дня голосования незавершенным остается ситуация с общероссийским голосованием за поправки в Конституцию. Есть мнение, что оба мероприятия могут провести в один день. Однако в экспертном сообществе уверены, что волеизъявление народа за изменение Основного закона страны пройдет отдельно, возможно даже позже, чем выборы губернаторов и заксобраний.